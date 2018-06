Chiar daca va fi gata in 2018, lotul 3 al Autostrazii Lugoj Deva va fi doar piesa de muzeu

Stiri pe aceeasi tema

- Conform unei analize a Asociației Pro Infrastructura, constructorul de pe Lotul 4 al Autostrazii Lugoj-Deva este bine mobilizat pe intregul tronson și ... The post Lucrari spectaculoase pe Lotul 4 al Autostrazii Lugoj-Deva (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Cateva fotografii superbe cu lucrarile de pe lotul 4 al Autostrazii Lugoj-Deva au fost publicate pe contul de socializarea al Asociației Pro Infrastructura. Imaginile au fost surprinse in data de 12.05.2018. „Cadrele prezinta mobilizarea de la viaductul și debleul Branișca și zona adiacenta. De…

- Loturile 3 și 4 ale Autostrazii A10 Sebeș-Turda sunt pregatite sa preia traficul rutier, insa se transforma incet in piese de muzeu din pricina negocierilor intre CNAIR si constructori, sustine reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura (API). Read More...

- Loturile 3 și 4 ale Autostrazii A10 Sebeș-Turda, intre Aiud și Turda, sunt pregatite sa preia traficul rutier, susțin reprezentanții Asociației Pro Infrastructura. Datele pentru recepție sunt 24 mai – pentru lotul 3 (constructor Tirrena Scavi, intre Aiud și Decea) și 15-16 iunie – pentru lotul 4 (constructor…

- Secțiunea D a lotului 2 din Autostrada A1 Lugoj-Deva, constructor Salini-Impregilo. Acest sector de aproximativ 4 km este intr-un stadiu de execuție foarte avansat, insa nu poate fi finalizat din cauza unor stalpi de curent nerelocați la mai bine de 4 ani de la debutul lucrarilor, potrivit reprezentanțiilor…

- Nu exista nicio șansa ca lotul 4 al Autostrazii Lugoj-Deva, care va face legatura intre Ilia și Șoimuș, sa fie deschis circulației in acest an. Cel puțin asta susține Asociația Pro Infrastructura care, la inceputul acestei saptamani, a realizat un fotoreportaj pe șantierul acestui tronson. “Aproximativ…

- Lotul 3 din autostrada Sebeș Turda se pare ca s-a stricat chiar inainte de a fi inaugurat. Conform unor informații confirmate pentru Capital din cadrul CNAIR, susținute și de imagini aparute pe forumul Asociatiei Pro Infrastructura, constructorul autostrazii repara o porțiune din autostrada.

- Pepe s-a schimbat total dupa ce s-a casatorit și vorbește despre trecutul sau și despre clipa in care și-a intemeiat o familie alatui de soția sa, Raluca. Pepe și Raluca traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au o casnicie frumoasa și doua fetițe superbe. “Conteaza mult sa știi sa ierți.…