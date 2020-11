La mai bine de o saptamana de la alegerile prezidențiale din SUA, președintele in exercițiu, Donald Trump, refuza sa accepte faptul ca a pierdut cel de-al doilea mandat. Cu toate acestea, lumea merge mai departe. Lideri din SUA și din intreaga lume ii acorda mai puțina atenție lui Trump, de cand presa americana a anunțat ca oficialul a pierdut alegerile in fața lui Joe Biden. Intre timp, echipa de tranziție catre putere a lui Biden a mers inainte, iar Joe Biden a declarat in urma cu o zi ca nu conteaza daca Trump accepta faptul ca a pierdut a catalogat refuzul sau drept „jenant”. Chiar daca Trump…