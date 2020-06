Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 18 mai, intra in vigoare legea ce are ca scop prevenirea si combaterea efectelor noului coronavirus in timpul starii de alerta in Romania. Ce fapte vor fi sanctionate cu amenzi usturatoare in urmatoarea luna? Legea privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19…

- Purtarea maștilor de protecție a devenit obligatorie și in Romania, incepand de vineri, in spațiile inchise și in mijloacele de transport. Polițiștii verifica in stațiile de metrou ca pasagerii sa poarte masca. In mod normal, oamenii legii ar trebui sa se rezume, deocamdata, doar la a-i avertiza pe…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in ședința de luni, un proiect de lege privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 care vor fi aplicate dupa 15 mai. Romania urmeaza sa...

- De astazi de la ora 12.00 au intrat in vigoare noi restricții de circulație a persoanelor și noi masuri, dispuse in Romania prin ordonanța militara. Deplasarea persoanelor este permisa doar in anumite condiții. Dupa ora amintita, pe strazile din Alba Iulia erau inca mulți oameni și mașini. Pe toate…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat astazi, dupa ședința de la Cotroceni, ca vor urma noi restricții in contextul crizei de coronavirus. „Am discutat masurile suplimentare care se cer luate. Am convenit ca e nevoie de masuri suplimentare pentru a incetini raspandirea infecției. Se vor introduce noi…

- Maramures este primul judet din România care închide circulatia si pe timpul zilei. Oamenii vor putea merge sa-si faca cumparaturile sau la serviciu, însa nu vor mai avea voie sa se plimbe în voie pe strazi. Prefectul județului, Nicolae Silviu Ungur, a confirmat ca…

- Masuri pentru susținerea economiei ar urma sa fie adoptate azi de Guvern Premierul desemnat Florin Cîțu. Foto: Arhiva/ Agerpres Masurile anunțate marți, 17 martie, de Guvern înseamna, pentru mulți angajați, trimiterea în șomaj tehnic sau chiar concedierea. Se vor alatura celor…

- Patru banci au anuntat pana acum amanari la plata ratelor, gratuitati pentru diverse servicii bancare sau prelungiri ale perioadelor de gratie. Cele patru banci sunt: Banca Transilvania, CEC Bank, Banca Romaneasca si BRD. Pana acum, inlesnirile la plata sunt doar pentru persoane fizice, potrivit economi…