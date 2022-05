Stiri pe aceeasi tema

- „Putin se umilește pe scena mondiala. Trebuie sa ne asiguram ca se confrunta cu o infrangere in Ucraina, care ii refuza orice beneficiu și care, in cele din urma, constrange continuarea agresiunii”, a spus ea.„Cea mai buna securitate pe termen lung pentru Ucraina va veni din faptul ca va fi capabila…

- Sancțiunile economice impuse Rusiei ca urmare a invadarii Ucrainei nu vor fi ridicate pina nu va exista un acord de pace intre cele doua țari, a declarat, luni seara, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, noteaza Noi.md cu referire la digi24. Șeful guvernului de la Berlin a precizat ca Ucraina are ultima…

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Ucrainenii acuza trupele ruse ca au reluat bombardamentele la Azovstal. Germania anunța cand vor fi ridicate sancțiunile la adresa Rusiei. Bilanțul celor care au fost nevoiți sa iși paraseasca țara a ajuns la cel puțin 5,5 mili

- Noul pachet de sanctiuni va interzice toate investitiile noi in Rusia, va spori sanctiunile asupra institutiilor financiare si intreprinderilor de stat din Rusia si va sanctiona oficialii guvernului rus si membrii familiei acestora. ”Aceste masuri vor degrada instrumentele-cheie ale puterii de stat…

- SUA anunta impunerea de sanctiuni impotriva a peste 400 de persoane si entitati, printre care oligarhi rusi, politicieni si companii de aparare in legatura cu invadarea Ucrainei, in contextul in care liderii occidentali se intalnesc la Bruxelles pentru a discuta raspunsul lor la razboi, relateaza…

- Intr-un interviu pentru 60 Minutes de la CBS, Singh a spus ca Rusia “se confrunta deja cu un abis economic” si este “pe calea rapida catre stilul de trai sovietic din anii 1980”. In ciuda problemelor economice cauzate de sanctiuni deja adoptate, Singh a spus ca acestea ar putea fi in continuare extinse…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, anunta intr-o postare pe Twitter ca a avut o convorbire cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre ”terorismul nuclear” al Federatiei Ruse si despre sanctiunile impotriva acestei tari, dar si despre aderarea Ucrainei la UE, precum si cu…

- Noile sancțiuni occidentale impotriva Moscovei vor fi ridicate daca Rusia iși va opri operațiunea speciala in Ucraina. Acest lucru a fost declarat joi intr-un interviu acordat TASS de subsecretarul de stat american pentru afaceri politice Victoria Nuland. "Sancțiunile se vor incheia daca Rusia " va…