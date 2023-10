Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de automobile electrice vandute in SUA in trimestrul al treilea a trecut pentru prima data pragul de 300.000 de unitati, insa cota de piata a liderului Tesla a atins cel mai redus nivel din istorie, arata un raport publicat joi de firma de cercetare de piata Cox Automotive, transmite Reuters.In…

- Vanzarile de automobile in Rusia au inregistrat in septembrie o crestere de 148,6% in ritm anual, continuand sa isi revina dupa o cadere dramatica in 2022, a anuntat miercuri firma de consultanta Autostat, care a precizat ca marcile chineze si-au majorat cota de piata, transmite Reuters.Industria…

- Vanzarile de bilete de loterie din China au crescut in august la cel mai ridicat nivel din acest an, pe fondul ingrijorarii publice cu privire la economie, dupa date care indica perspective nefavorabile, inclusiv cele privind somajul in randul tinerilor, transmite Reuters.Astfel, vanzarile de bilete…

- Luna august a venit cu vești bune pentru piața automobilelor electrice din Europa. Ponderea autoturismelor cu baterii electrice a depasit, pentru prima data, pragul de 20% in luna august, conform cifrelor publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Vanzarile de autoturisme…

- Nikola a rechemat de pe piata toate camioanele sale electrice pe care le-a livrat pana in prezent si suspenda vanzarile, dupa ce o investigatie asupra unor incendii produse recent a gasit drept cauza o scurgere de lichid de racire in interiorul unui acumulator, transmite Reuters. In prezent…

- Ministrul italian al culturii a discutat cu seful Tesla, Elon Musk, despre organizarea unui eveniment caritabil pe tema Romei antice, dupa ce antreprenorul american a declarat ca lupta pe care o planuieste cu rivalul Mark Zuckerberg de la Meta ar putea avea un astfel de fundal, relateaza Reuters. Cu…

- La finalul primelor 7 luni ale lui 2023, Volkswagen a vandut mai multe modele electrice decat Tesla pe piața din Germania. Este pentru prima data cand constructorul de la Wolfsburg reușește sa depașeasca marca deținuta de Elon Musk pe aceasta piața in segmentul mașinilor cu zero emisii. Datele oficiale,…

- Tesla, cel mai cunoscut producator de mașini electrice din lume, a creat o echipa secreta care sa suprime toate plangerile formulate de clienții sai privind autonomia vehiculelor, arata o ancheta devastatoare a Reuters cu privire la practicile companiei conduse de Elon Musk.