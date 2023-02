Chiar avem nevoie de suplimentele alimentare? Aproximativ jumatate din populația adulta ia cel puțin un supliment in scopul menținerii unei sanatați optime. Suplimentele alimentare sunt extrem de populare și asta in parte și datorita fenomenului de “viața sanatoasa”, o adevarata industrie ce se concentreaza pe un stil de viața bazat pe alegeri catalogate drept benefice sanatații. Suplimente alimentare, nu substituenți Pana cand va fi disponibila o supraveghere mai buna a pieții suplimentelor alimentare, acestea vor ramane probabil intr-o zona slab reglementata, deși in majoritatea timpului sunt administrate pentru menținerea sanatații și… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

