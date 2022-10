Stiri pe aceeasi tema

- Mii de pelerini au stat noaptea la coada pentru a ajunge in fața raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Racla este depusa in curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Mii de persoane au ramas in curtea Catedralei in noaptea de sambata spre duminica. Oamenii au așteptat chiar și opt ore pentru…

- Zeci de pelerini au avut nevoie de ingrijiri medicale sambata, in timpul pelerinajului de la Iași. Pana in prezent, prin fața raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au trecut aproape 22.000 de oameni, transmite Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La Iași s-a lasat cu scandal in prima de pelerinaj! Mai mulți credincioși care stateau la coada pentru a ajunge la racla Sfintei Parascheva au inceput sa se certe chiar și cu reprezentanții Catedralei Mitropolitane. Credincioșii, nemulțumiți de organizare Credincioșii au inceput sa se certe intre ei,…

- Scandal in prima zi de pelerinaj, la Iași. Oameni sunt nemulțumiți de organizare.Zeci de credincioși care așteptau sa ajunga la racla Sfintei Parascheva s-au luat la cea ta intre ei, dar și cu reprezentanții Catedralei Mitropolitane. Dupa primele ore de pelerinaj au aparut și primele tensiuni. Mulți…

- Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, au participat, duminica, la dineul organizat de Regele Charles al III-lea in memoria mamei sale, Regina Elisabeta a II-a, și luni la funeraliile monarhului. Stilista primei doamne, Andreea Tincu , a publicat pe Facebook, doua fotografii cu soții…

- “Am purtat discutii si in curand vom avea un nou operator aerian pe aeroportul nostru. Din data de 16 octombrie 2022 compania aeriana romaneasca AirConnect va opera cinci zboruri pe saptamana intre Suceava si Bucuresti, in zilele de luni, miercuri, joi, vineri si duminica. De asemenea, din data de 22…

- Sorin Grindeanu afirma, intr-un video postat, sambata, pe contul de Facebook, ca sunt vizate Consiliile de Administratie de la cinci companii: Metrorex, CNAIR, CNIR, CFR Infrastructura si CFR Calatori. ”Sunt primele companii care au borna in PNRR si o borna pana la finalul anului sa selectam tot membrii…

- „Aterizare fortata! Aeroportul Bacau a ajuns pe locul 7 al terminalelor din tara, in cadere libera fata de inceputul anului, cand era pe locul 5. Mai mult de atat, Aeroportul Bacau a ajuns sa fie al treilea ca trafic din Moldova dupa Iasi si chiar Suceava. Aeroportul Bacau este totusi locul 1 intr-un…