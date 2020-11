Chiajna și Bragadiru intră în carantină de la ora 22. Rata incidenței la nivelul localităților din Ilfov Alte doua localitați din județul Ilfov vor intra, incepand de astazi de la ora 22:00, in carantina, dupa creșterea mare a numarului de infectari cu COVID-19. Este vorba despre localitațile Chiajna și Bragadiru. Incidența cazurilor la mia de locuitori in ultimele doua saptamani este in Chiajna de 10,31, iar in Bragadiru de 9,48. Joi seara, […] The post Chiajna și Bragadiru intra in carantina de la ora 22. Rata incidenței la nivelul localitaților din Ilfov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

