Chevron reduce masiv investiţiile pe termen lung şi bugetul pentru explorări, pentru a compensa preţurile scăzute ale petrolului In acest an, marii producatori de petrol si-au revizuit in scadere valoarea activelor cu circa 80 de miliarde de dolari, au redus productia si au concediat mii de angajati, pentru economisi bani pe fondul declinului accentuat al cererii de petrol si al veniturilor. Chevron a anuntat ca se asteapta la un buget pentru investitii si activitati de explorare de 14-16 miliarde de dolari pe an, pana in 2025, cu mult sub nivelul anticipat anterior, de pana la 22 de miliarde de dolari. Decizia de a reduce cheltuielile pentru noi proiecte petroliere est un semn ca Chevron se asteapta ca preturile energiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

