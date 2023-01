Chevron a obţinut un profit record de 36,5 miliarde de dolari în 2022 Profitul net ajustat al celui de-al doilea mare producator de petrol din SUA pentru 2022 a depasit cu aproximativ 10 miliarde de dolari recordul anterior, stabilit in 2011. Totusi, cheltuielile mai mari si profiturile mai slabe din petrol si combustibili au lasat veniturile din trimestrul al patrulea cu 6,6% sub prognoza Wall Street, potrivit datelor Refinitiv. Rezultatele sale dau startul raportarilor financiare ale marilor producatori din sectorul energiei. Preturile ridicate, datorate cererii puternice si a penuriei create de la invadarea Ucrainei de catre Rusia pozitioneaza firmele energetice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite anunța un nou pachet semnificativ de asistența pentru securitate acordat Ucrainei, pentru a putea continua sa se apere in razboiului pornit de Rusia acum un an. Este vorba despre sute de vehicule blindate de diferite tipuri, insa fara tancuri grele.

- Ungaria este foarte dependenta de importurile rusesti de petrol si gaze, iar cresterea preturilor energiei a facut ca deficitul bugetar si de cont curent sa creasca in acest an, reprezentand o provocare pentru guvernul premierului Viktor Orban. Ungaria va trebui probabil sa plateasca anul viitor intre…

- Vizita lui Zelenski in SUA a fost un succes mediatic, dar administratia Biden a refuzat cea mai mare parte a solicitarilor privind livrarile de armament, arata New York Times. „Administratia Biden continua sa se opuna trimiterii de tancuri, avioane de lupta si rachete cu raza lunga de actiune in Ucraina",…

- Proiectul de lege de 4.155 de pagini va oferi 772,5 miliarde de dolari pentru programele discretionare care nu sunt legate de aparare si 858 de miliarde de dolari pentru aparare, conform rezumatului publicat la inceputul acestei saptamani de presedintele Comisiei pentru credite a Senatului, senatorul…

- Departamentul va cumpara pana la 3 milioane de barili de petrol pentru livrare in februarie, a declarat reporterilor un inalt oficial. Presedintele Joe Biden a anuntat vanzarea de 180 de milioane de barili de petrol la sfarsitul lunii martie, pentru a combate cresterea preturilor benzinei care a stimulat…

- ”EstImarea include costurile directe necesare pentru sprijinirea operatiunilor militare, dar nu include cheltuielile constante pentru aparare sau pierderile legate de economie”, potrivit Forbes. ”In 2021, toate veniturile bugetare ale Rusiei s-au ridicat la 340 de miliarde de dolari”, relateaza Forbes.…

- Josep Borrell a declarat intr-o conferinta de presa la Bruxelles, sustinuta dupa o reuniune a Consiliului pentru Afaceri Externe al UE, ca aceasta suma reprezinta aproximativ 45% din suma oferita Kievului de catre Statele Unite. Borrell a adaugat ca UE va ”continua sa izoleze Rusia la nivel international”…

- Bayerische Motoren Werke (BMW) a raportat un profit trimestrial mai ridicat si a mentinut previziunile privind rezultatele financiare din 2022, deoarece preturile ridicate au compensat majorarea costurilor si perturbarile din lanturile de aprovizionare, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . „Rezultatele…