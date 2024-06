MOLDOVA NOUA – Memoriul de prezentare a proiectului a fost publicat, spre informare, de Agenția pentru Protecția Mediului! Amenajarea malului Dunarii, avuta in vedere de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, vizeaza o deschidere la Dunare de 50 m și 250 mp incadrați in categoria „terenurilor cu destinație speciala”, situate in intravilanul orașului, cu acces direct din str. Dunarii. Practic, ITPF intenționeaza construirea unui cheu drept lung de cca. 50 m, amplasarea unui container tip birou, a unei stații de carburanți mobila, precum și executarea unor lucrari de branșamente/racord…