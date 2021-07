Stiri pe aceeasi tema

- Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru se apuca de investiții, deși nu se știe daca din toamna va putea sa mai funcționeze. Dupa cum se cunoaște, societatea nu a achitat certificatele de CO2 pentru activitatea de anul trecut. Era nevoie de peste 10 milioane de lei, dar suma respectiva…

- Prefectul de Gorj, Cornel Raducan-Morega, este solicitat oficial sa trimita Corpul de control la UATAA Motru. Solicitarea vine din partea primarului din Motru, Cosmin Morega. Acesta este nemulțumit de situația Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apa din Motru (UATAA), in special legat de activitatea…

- Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa(UATAA) din Motru va continua sa ramana in insolvența. Termenul de ieșire din insolvența de 4 ani a expirat pe 21 aprilie. Ulterior, pe 5 mai, s-a mers la instanța, inca judecatorii au decis sa acorde un nou termen și sa nu ia vreo decizie. Astfel, abia peste…

- Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru iși va continua activitatea. Potrivit unui comunicat de presa, societatea va furniza și in iarna urmatoare caldura și apa calda populației. Uzina nu a achitat certificatele de CO2 pentru anul trecut. Este nevoie de peste 9 milioane de lei.…

- Trei locuitori din Motru au ajuns la executare silita dupa ce au inregistrat datorii uriase catre furnizorul de apa calda si caldura din municipiu. Chiar daca Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) Motru nu mai furnizeaza caldura catre po...

- Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru este cu un picior in groapa, pentru ca inca nu a reușit sa faca rost de fonduri pentru plata certificatelor de CO2. Societatea asigura incalzirea și apa calda in sistem centralizat in municipiul Motru. Beneficiari sunt cele peste 6.000 de…

- Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apa din Motru se pregatește sa iasa din insolvența. Furnizorul de servicii de apa și cardura al municipiului Motru a intrat in insolvența in urma cu patru ani. Potrivit legii, starea de insolvența dureaza trei ani. In cazul Uzinei de Agent Termic și Alimentare…

- Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) Motru este obligata sa plateasca peste 600 de milioane de lei vechi pentru ca a provocat dezechilibre in sistemul national de energie. Sanctiunea vine de la Autoritatea Nationala de Reglementare...