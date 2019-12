Plahotniuc este cercetat in Republica Moldova intr-un dosar de spalare de bani, dar figureaza in dosare penale si in alte tari. In iunie 2019, cand a pierdut puterea, Plahotniuc a fugit din Moldova prin regiunea separatista transnistreana. Ulterior, in spatiul public au aparut informatii despre faptul ca acesta s-ar fi "stabilit" initial la Londra, apoi in Miami, dar, la sfarsitul lunii octombrie, a fost la Iasi, fiind identificat, conform documentului transmis de Chisinau, in zona spitalului Parhon din Copou, in perioada 25 - 28 octombrie. Analiza Deutsche Welle mentioneaza inclusiv informatia…