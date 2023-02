Chestorul Florin Mihăilă, îndepărtat de la conducerea IGI Chestorul Florin Mihaila a implinit un an de imputernicire la conducerea Inspectoratului General pentru Imigrari. Cu toate ca postul ar fi trebuit scos la concurs in toata aceasta perioada, acest lucru nu s-a infaptuit pentru ca Mihaila nu a dat niciun concurs in cariera sa. Cu toate acestea, a reușit sa fie imputernicit la comenzile mai multor instituții din MAI. El și-a luat și gradul de chestor, la limita, fiind numit pe o funcție de director de cabinet, fara concurs. Polițiștii de la Imigrari rasufla ușurați Dupa un management furtunos, devastator și catastrofal, chestorul Mihaila a fost se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

