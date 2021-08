Chestionarul pentru triaj la vaccinare, o glumă proastă Intrebarile alea din chestionarul pentru triaj la vaccinare, prin care vor sa afle de ce boli suferi sau daca ai alergii, sunt efectiv apa de ploaie. In fapt, bolile de care suferi nu au niciun fel de importanța, pentru ca vaccinarea anti-Covid nu are contraindicații, nici macar la cei cu istoric de reacții alergice severe. […] The post Chestionarul pentru triaj la vaccinare, o gluma proasta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Copiii cu varsta de 12 ani si peste se pot vaccina deastazi impotriva COVID-19, potrivit unui anunt postat pe pagina de Facebook a Platformei nationale de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19.Astfel, platforma de programare a fost optimizata si permite programarea copiilor cu varsta…

