- Mai mulți elevi din toata țara vor avea oportunitatea sa iși dezvolte abilitațile necesare pentru carierele secolului XXI. Asta dupa ce, 45 de instituții de invațamant, dintre care 26 in mediul rural, au primit seturi de robotica din partea Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii, in cadrul unui…

- Peste 2.700 de copii sunt afectati din cauza suspendarii cursurilor din mai multe unitati de invatamant, la nivel national, anunta Ministerul Educatiei si Cercetarii.Conform informarii zilnice a MEC, miercuri 2.730 de elevi sunt acasa din cauza suspendarii cursurilor din scoli si gradinite,…

- Ministerul Educației și, la randul sau, Inspectoratul Școlar Județean Bacau, au transmis unitaților de invațamant recomandari privind limitarea tuturor activitaților planificate, inclusiv in programul „Școala altfel”. Ministerul propune limitarea și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministerul Educației și Cercetarii a modificat calendarul olimpiadelor școlare naționale care vor avea loc in acest an, astfel incat sa nu mai existe... The post Copii si parinti revoltati: Calendarul olimpiadelor nu le permite elevilor sa se prezinte la mai multe discipline appeared first on Renasterea…

- Elevii din trei scoli din judetul Buzau vor beneficia de o masa calda in cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolari si elevi. Este vorba despre copiii de la Scoala Gimnaziala “Mihail Kogalniceanu” din municipiul Buzau, careia ii va fi alocata suma de 872.000 lei,…

- "Voi verifica situatia foarte concret, dar, din cate stiu eu pana acum, nu se fac numiri, ci se fac numiri de interimari, care trebuie sa functioneze pana la sfarsitul anului scolar. Daca aceste persoane corespund sau nu postului respectiv este, sigur, o chestiune care trebuie verificata de Ministerul…

- Scoli spre care la anul vor veni bani nu numai de la bugetul de stat, ci si din multe alte surse, aducand cu ei inclusiv „corn, lapte, miere, fructe”, o veste proasta aratata drept „Veste buna pentru elevii care asteptau aceasta decizie!” (e o decizie guvernamentala), iar la nivel de invatamant superior,…

- Federatia Moldoveneasca de Fotbal a lansat campania "Fotbal in școli". Scopul principal al proiectului este creșterea nivelului de implicare a copiilor in acest gen sport. Cu aceasta ocazie a fost semnat un memorandum cu Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii.