Chestionar privind intentia de vaccinare anti-COVID-19 ptr elevii minori

Stiri pe aceeasi tema

- De astazi se transmite catre unitațile de invațamant, prin intermediul inspectoratelor școlare, chestionarul cu privire la intenția de vaccinare anti-COVID-19 in randul elevilor minori. Ministerul Educației precizeaza ca acest chestionar urmeaza sa fie completat de parinți, fara sa reprezinte o obligație,…

- Elevii de clasa a IX-a vor incepe anul școlar fara manuale pe banci Foto: Arhiva/ Gina Poenaru. Elevii de clasa a noua vor începe anul școlar fara manuale pe banci. Potrivit reporterului RRA Felicia Diaconu, Ministerul Educației a publicat la începutul lunii o colecție de materiale…

- Noul an școlat va incepe la data de 13 septembrie, cu prezența fizica pentru toți elevii. Miniștrii Educației și Sanatații lucreaza la un ordin comun. Acesta va fi semnat astazi, 1 septembrie, și va reglementa activitatea in școli. Cele doua scenarii care se vor aplica de luni, 13 septembrie, pentru…

- Șefa Comisiei pentru invațamant din Camera Deputaților, fostul ministru Natalia Intotero, spune ca sfarșitul vacanței de vara inseamna „revenirea din vacanța a pandemiei” și elevii risca un nou an școlar desfașurat in fața calculatorului. „In aproximativ o luna, elevii și profesorii din Romania…

- Ancheta a Organizatiei "Salvati Copiii" Romania privind educatia online Foto arhiva Aproape jumatate dintre cadrele didactice sunt de parere ca, la nivelul scolii în care predau, ar fi nevoie ca masurile de educatie remediala sa aiba loc si pe parcursul vacantei de vara - arata rezultatele…

- De anul viitor elevii ar putea fi vaccinați anti-Covid in școli. In cazul grupei de varsta 12-15 ani, va fi nevoie de acordul parinților Sorin Ion, secretar de stat din Ministerul Educației a spus ca, incepand de anul viitor, elevii ar putea fi vaccinați anti-Covid in școli. Pentru ca acest lucru sa…

- Elevii cu varste cuprinse intre 12-15 ani se vor putea vaccina la scoala. Sorin Ion, secretar de stat la Educatie, spune ca acordul parintilor este obligatoriu. Ministerul Educatiei a trimis tuturor inspector...

- Sorin Ion, secretarul de stat in Ministerul Educației a afirmat ca nu exclude posibilitatea ca elevii cu varste cuprinse intre 12-15 ani sa fie vaccinați in școli, cu acordul obligatoriu al parinților. In urma cu puțin timp, Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o solicitare prin care…