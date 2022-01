Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, isi doreste ca 2022 sa fie un an mai bun, sa putem iesi cu adevarat din pandemie, iar proiectele au legatura cu domeniul energiei: mai multe proiecte de investitii, solutii pentru a stopa cresterea preturilor si sa demeze proiectele de modernizare cuprinse in Planul…

- Reporter: Ce cuvant ar descrie cel mai bine anul 2021? Florin Jianu: ”Combativitate” poate descrie anul 2021, combativitate din partea antreprenorilor, din partea noastra, a reprezentantilor intreprinderilor mici si mijlocii. Un an 2021 in care incertitudinile au fost combatute de antreprenori de cele…

- "Romania a indeplinit 18 din cele 21 de angajamente stabilite prin PNRR" Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. România a îndeplinit 18 din cele 21 de angajamente care trebuiau atinse pâna la sfârșitul anului, potrivit…

- Romanii au confirmat inca o data increderea in social democratie. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD ar obtine 40 la suta din preferintele electoratului. Ultimul sondaj Avangarde pe luna noiembrie, efectuat la comanda PSD, arata o situatie clara in intreaga tara, aceea ca social democratia…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri ca propunerea social-democratilor pentru functia de premier ar trebui sa fie Marcel Ciolacu. Intrebat, la sediul central al PSD, care ar trebui sa fie propunerea de premier a PSD, Grindeanu a raspuns: „Marcel Ciolacu”. El a adaugat ca, de…

- Tudor Ciuhodaru, medic UPU la Spitalul de Neurochirurgie Iași, a comentat situatia pandemiei din Romania. „Am ajuns cimitirul Europei si situatia este critica", spune medicul care le reamintește guvernatilor ca au la indemana solutii pentru a ajuta pacientii si spitalele. Grupul de Comunicare…

- Cseke Attila, ministrul interimar al sanatații, considera ca Romania se afla intr-o situație de „criza majora” din cauza valului 4 al pandemiei de COVID, dar spune ca inca mai sunt soluții la indemana autoritaților pentru a asigura asistența persoanelor aflate in stare critica. Ministrul nu exclude…

- Medic Victor Eșanu, presedinte CFSMR, reacționeaza dupa ce premierul Florin Cițu i-a numit analfabeți funcțional pe romanii care nu se vaccineaza anticoronavirus. „Situația dezastruoasa in ce privește vaccinarea populației in Romania (doar Bulgaria are un procent de vaccinați mai mic) a devenit…