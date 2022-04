Chesnoiu vrea să modifice Legea Irigațiilor Ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu spune ca vrea sa modifice legislatia privind irigatiile, astfel incat sa fie introduse si sisteme locale sau microsisteme de irigat la ferme, ceea ce ar permite reducerea costurilor cu energia si apa si pentru fermierii ce folosesc astfel de echipamente. De asemenea, vor fi facute modificari legislative si in ceea ce privește obtinerea avizelor si documentatiilor pentru infiintarea sistemelor de irigatii locale. Mai simplu spus, fermierii vor depune o cerere de infiintare a sistemului, iar ANIF va obtine toate avizele si autorizatiile necesare. „Am initiat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat miercuri, la Slatina, ca a initiat o modificare a legislatiei privind irigatiile, in care se vor introduce si sisteme locale sau microsisteme de irigat la ferme, fapt ce ar permite reducerea costurilor cu energia si apa si pentru fermierii ce folosesc…

- Proiectul de modificare a Legii pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice a fost aprobat cu 80 de voturi ale deputaților. La propunerea Comisiei drepturile omului și relații interetnice, proiectul a fost votat in doua lecturi. Scopul acestuia…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Timisoara, ca pana la sfarsitul lunii martie va fi anuntat public castigatorul care va realiza noul terminal de Plecari de pe Aeroportul International Timisoara (AIT) “Traian Vuia”, care are acum incheiate contracte pentru 540 de noi…

- Peste 65% dintre belarusi au votat duminica in favoarea amendamentelor la Constitutie propuse de presedintele Aleksandr Lukasenko, a anuntat Comisia electorala centrala a acestei foste republici sovietice. Problema ce a fost supusa la vot viza adoptarea sau nu a acestor amendamente ce ar permite intarirea…

- Papa Francisc considera acest razboi ”nerezonabil” și ”demonic” și face apel la rugaciune și post ca riposta la puterea armelor, transmite, joi, Vatican News ”Acum se numara deja primele victime”. (…) Sunt victime nevinovate, lipsite de aparare, care ar fi vrut sa traiasca in pace cu ceilalți, cu toata…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a participat luni, 21 februarie 2022, la Consiliul Agricultura si Pescuit, ce s-a desfasurat la Bruxelles. „Anul agricol 2021-2022 se manifesta si in Romania cu o presiune din partea situatiei climaterice, pentru ca nivelul de precipitatii a fost unul foarte…

- Deputații au votat includerea in ordinea de zi a ședinței plenare proiectul de modificare a Legii cu privire la avocatura propus de catre presedintele Comisiei juridice, numiri si imunitati a Parlamentului, Olesea Stamate. Pentru includerea subiectului au votat 57 de deputați.

- Daca peste tot in țara, și nu doar, viața curge sub semnul virusului, in comuna Ciugud din județul Alba – localitatea aia care arata mai bine ca toate suratele ei și-n care, veșnicul refren cu nu sunt bani, nu se poate, n-are cum, nu exista – ea, viața, are, de departe, alte coordonate. De exemplu,…