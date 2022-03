Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat, ieri, ca nu exista un risc in privinta aprovizionarii populatiei cu alimente, precizand ca tarile care vor limita exportul de cereale in contextul crizei din Ucraina sunt Ungaria, Bulgaria si Serbia, potrivit Agerpres. „E vorba de Ungaria, Bulgaria…

