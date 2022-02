Planul National Strategic (PNS) pentru perioada 2023-2027 va fi depus la Comisia Europeana (CE) pana la finalul lunii februarie, undeva pe 27 februarie, urmand ca aprobarea sa vina conform regulamentului in cel mult sase luni de la depunere, a declarant ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. In prezent, documentul se afla postat pe site-ul MADR in consultare publica. “PNS va fi depus la Comisia Europeana pana la finalul lunii februarie, undeva pe 27 februarie, iar termenul din regulament de adoptare este de cel mult sase luni de la depunere. Suntem implicati deja in procesul de negociere cu…