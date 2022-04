Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul social-democrat Adrian Alda a susținut o declarație in Parlamentul Romaniei. Acesta s-a referit la acordul Green Deal care se bazeaza pe strategia UE de la „Ferma pana la furculița” și care conține planul UE ca 4% din suprafața agricola a fiecarui stat membru sa ramana necultivata. In contextul…

- Romania produce mai multi cartofi decat consuma iar singurul element care ne lipseste din acest peisaj sunt depozitele de cartofi, pentru care vom avea un program in valoare de 50 de milioane de euro in viitorul Plan National Strategic, a declarat, ieri, dupa sedinta de Guvern, ministrul Agriculturii…

- Chesnoiu a fost intrebat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, daca Romania poate limita exporturile pentru asigurarea stocurilor de legatura. “Avem stocuri de legatura si avem necesarul intern pentru principalele cereale in Romania. Daca se va impune, cu siguranta nu o sa ezitam sa luam orice…

- Romania ar trebui sa profite de oportunitațile oferite de criza actuala, iar un astfel de exemplu este ceea ce se intampla la uleiul de floarea soarelui, un produs la care stocurile sunt pe sfarșite la nivel mondial. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, spune ca Romania ar putea sa caștige undeva…

- Criza din Ucraina va grabi prabusirea regimului Putin. Nu in cateva zile, dar se va prabusi. Natural ar fi ca elita din jurul lui Putin sa vrea sa se salveze. Nu il mai vad pe Putin controland situatia. Perioada de saracie dramatica din anii "80 din URSS ar putea sa fie parfum fata de ceea ce urmeaza…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri ca a vorbit cu ministrul Sanatații ca in perioada imediat urmatoare Guvernul sa vina cu masuri care sa se preteze la nivelul situației concrete, avand in vedere ca Valul 5 este pe o linie descendenta și efectele Hotararii de Guvern inceteaza la inceputul lunii…

- Lider al PMP și fost ministru de Externe, Cristian Diaconescu, susține ca Vladimir Putin a pus Romania pe masa negocierilor, din cauza scutului antiracheta de la Deveselu. Diaconescu remarca faptul ca toți liderii țarilor din regiune au avut deja discuții cu Vladimir Putin, mai puțin Klaus Iohannis,…