Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, ține sa-i linișteasca pe fermierii romani, care se tem ca decizia Consiliului Uniunii privind eliminarea timp de un an a taxelor de import pentru toate produsele importate din Ucraina ar putea sa ii afecteze. Adrian Chesniu susține ca in niciun caz nu vor fi afectați de decizie, deoarece Romania nu a fost o piața de desfacere pentru produse alimentare importate din Ucraina. „Avem o capacitate de depozitare de 29 de milioane de tone și pina acum din Ucraina a intrat o cantitate foarte mica de cereale. Depozitele sunt destinate in special fermierilor romani,…