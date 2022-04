Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal anunta ca biletele la meciul dintre Dinamo Kiev si Sporting Lisabona, care va avea loc joi 7 aprilie, de la ora 15:00, pe Stadionul Rapid-Giulesti din Bucuresti, in optimile de finala ale competitiei de tineret UEFA Youth League, sunt disponibile gratuit online, pe site-ul bilete.frf.ro.…

- Peste jumatate dintre copiii din Ucraina au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele din cauza confruntarilor armate demarate de Rusia, anunta joi UNICEF, relateaza AFP. Mai exact, aproximativ 4,3 milioane de copii ucraineni, peste jumatate dintre cei 7,5 milioane de minori care traiau in Ucraina, au…

- Ministerul Agriculturii lucreaza la un program de sprijin pentru independenta energetica a fermelor si a companiilor din industria alimentara prin care se vor acorda sumele necesare pentru investitii in energie regenerabila, a anuntat, vineri, ministrul de resort, Adrian Chesnoiu. “Avem solutii si pe…

- Sorin Moise, secretar de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), susține ca Romania are stocuri suficiente de materiii prime, inclusiv stocuri tampon pana la noua recolta și se poate sustine singura din punct de vedere alimentar. La acest moment, Ministerul Agriculturii analizeaza…

- Sesiunea de depunere a proiectelor pentru submasura 4.2 „Sprijin pentru investiții in procesarea și marketingul produselor agricole” – componenta „Sprijin pentru investiții de modernizare in procesarea și marketingul produselor agricole”, din cadrul PNDR se prelungește pana la data de 07 februarie 2022,…

- Sesiunea de depunere a proiectelor pentru submasura „Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole”, componenta „Sprijin pentru investitii de modernizare in procesarea/marketingul produselor agricole”, din cadrul PNDR, a fost prelungita pana pe data de 7 februarie 2022, a anuntat…

- Dupa ce de zece ani nu s-a mai dat drumul la unitati noi de producere a energiei electrice in Romania, acum, prioritatea numarul unu pentru autoritați a devenit crearea unor astfel de capacitați. Un prim pas in acest sens constituie lansarea unor apeluri de proiecte pentru capacitati noi, in luna martie,…

