- O delegatie a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a fost primita vineri, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, la sediul institutiei. ​Principalele teme de discutie au vizat domeniul imbunatatirilor funciare si accesul…

- Sumele alocate pentru anul 2022 nu corespund cu indicatorii prevazuti in documentul de sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite, sustin reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),…

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a fost reales, joi, in functia de vicepresedinte al SMEunited, cea mai mare organizatie patronala a IMM-urilor din Europa, potrivit unui comunicat remis vineri de CNIPMMR, conform agerpres.…

- Un binecunoscut lanț de restaurante, prezent pe piața din Romania de mai bine de noua ani, a inchis cinci unitați in ultima perioada. Decizia vine in ciuda faptului ca reprezentanții brandului doreau o extindere agresiva pe piața romaneasca. Prezent inca din 2012 pe piața din Romania, lanțul de restaurante…

- Noul minister al Antreprenoriatului și Turismului, inființat pentru baronul PNL de Suceava, Gheorghe Flutur, și condus de omul acestuia, senatorul Constantin-Daniel Cadariu, va avea doi secretari de stat, unul de la PSD și altul de la PNL, și deja pentru locul liberalilor s-a declanșat o lupta incredibila.…

- Ministerul Agriculturii deschide seria consultarilor pentru elaborarea Planului Național Strategic (PNS), la care vor fi invitate peste 160 entitați pe tot parcursul lunii noiembrie. Cel mai probabil, acesta va fi transmis la Bruxelles in martie 2022, termen solicitat de mai multe țari. La inceputul…

- Ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros, participa la Summit-ul ministrilor Agriculturii de la Cracovia, care are ca principal subiect pe agenda asigurarea productiei de proteine furajere in regiunea celor Trei Mari - Adriatica, Baltica si Neagra, conform agerpres. "In urma primirii invitatiei…

- Un numar de 73 de firme infiintate ca start-up-uri au primit finantare si au creat 210 locuri de munca, in cadrul proiectului "Antreprenor 2020", program de incurajare a antreprenoriatului, derulat de Asociatia "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT, in parteneriat cu Blocul…