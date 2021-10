Stiri pe aceeasi tema

- 60.480 de romani au fost vaccinați impotriva coronavirusului, la nivel național, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate marți, 5 octombrie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Activitaților privind Vaccinarea anti-COVID (CNCAV). Numarul persoanelor care s-au imunizat este in creștere…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, luni, ca peste 52.800 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care peste 20.000 cu prima doza. Alte peste 30.000 de persoane au primit doza a treia, scrie News.ro . Potrivit CNCAV,…

- Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 10.114.580 de doze (incepand cu 27 decembrie 2020) unui numar de 5.502.542 de persoane. Din total, 5.353.033 au primit și rapelul.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 13 reactii adverse comune si minore, dintre care 5 la Pfizer și 8 la Johnson&Johnson.…

- Un student orfan de la UBB Cluj nu vrea sa se vaccineze și spune ca se simte discriminat de condițiile impuse de universitate pentru a intra la cursuri sau pentru a primi un loc in camin. Senatul UBB Cluj a decis in iulie 2021 ca numai cei vaccinați sau testați pot merge la cursuri. ”Mi se…

- 15.606 persoane au primit vaccinul impotriva Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate miercuri, 28 iulie, de Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV). Numarul este in ușoara scadere fața de ziua precedenta cand au fost vaccinate 15.904 persoane.Dintre cei vaccinați in ultimele 24 de…

- Presedintele Republicii Dominicane Luis Abinader a primit miercuri a treia doza de vaccin anti-COVID-19, cerand populatiei tarii din Caraibe sa-i urmeze exemplul, relateaza joi AFP. Presedintele in varsta de 54 de ani, care primise doua doze de vaccin chinezesc Sinovac, a primit de aceasta data o doza…

- Nu mai este nicio indoiala ca Razvan Cherecheș, specialist in Sanatate Publica in cadrul UBB Cluj, susține vaccinarea anti-COVID-19. Acesta a vorbit in nenumarate randuri despre importanta vaccinarii, a vorbit despre simptome, efecte adverse și modul in care vaccinul ne protejeaza și a raspuns tuturor…

- Autoritațile din județul Alba organizeaza, sambata și duminica, o caravana de vaccinare in cadrul Targului de Fete de pe Muntele Gaina, cea mai mare și cea mai cunoscuta sarbatoare populara in aer liber din Romania. Sub indemnul „Susține Cultura! Vaccineaza-te!”, organizatorii, impreuna cu Direcția…