Cherecheș: Omicron a apărut în Africa pentru că vaccinurile au fost monopolizate de către țările bogate Specialistul in sanatate publica, Razvan Cherecheș, explica, intr-o postare pe Facebook, ca noua tulpina Omicron a aparut in Africa pentru ca vaccinurile au fost monopolizate de catre țarile bogate. Rata de vaccinare pe continentul african este de aproximativ 7%, susține Cherecheș. ”Distribuția vaccinurile va trebui sa fie una echitabila la nivel global, daca vrem sa eliminam riscurile de evadare imunologica!”, avertizeaza specialistul in sanatate publica. Razvan Cherecheș a postat și un clip video pe tema vaccinarii in statele sarace. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile au fost monopolizate de țarile bogate, iar africanii nu s-au putut imuniza, ceea ce a favorizat apariția unor variante ale virusului SARS-CoV-2, susține expertul in sanatate publica, Razvan Cherecheș. Potrivit statisticilor, Africa are o rata de vaccinare foarte mica. „Noua…

- Specialistul in Sanatate publica Razvan Chereches a postat un clip de 30 de secunde in care se explica, pe intelesul tuturor, de ce noua tulpina Covid-19 - Omicron - a aparut in Africa, tara cu rata de vaccinare de circa 7%.

- Specialiștii au dat prima explicație privind cauza apariției tulpinei Omicron in țarile din Africa de Sud. Vaccinurile au fost monopolizate de tarile bogate, iar africanii nu s-au putut imuniza, ceea ce a favorizat aparitia unor variante ale virusului SARS-CoV-2, sustine expertul in sanatate publica,…

- Vaccinurile au fost monopolizate de țarile bogate, iar africanii nu s-au putut imuniza, ceea ce a favorizat apariția unor variante ale virusului SARS-CoV-2, susține expertul in sanatate publica, Razvan...

- Razvan Cherecheș, expert in sanatate publica, cere ca la noi in tara sa fie adoptate niste masuri asemanatoare lockdownului austriac, potrivit „Incepand de maine, Austria a decis lockdown pentru persoanele nevaccinate pentru urmatoarele 10 zile. Amenda pentru incalcarea lockdown-ului este de 1450 euro”,…

- Razvan Cherecheș, expert in sanatate publica, cere ca la noi in tara sa fie adoptate niste masuri asemanatoare lockdownului austriac. Solicitarea vine in contextul in care, de luni, restricțiile care le vizeaza pe persoanele nevaccinate din Austria vor fi foarte dure. "Incepand de maine,…

- Specialistul in sanatate publica Razvan Cherecheș, a declarat pentru Antena3, ca este ingrijorat de rapiditatea cu care se transmite noul coronavirus in Romania. De asemenea, acesta spune ca oamenii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vedeta a scris pe Facebook ca de ani de zile nu și-a facut niciun test pentru depistarea leziunilor canceroase sau pentru depistarea HPV - virusul tacut care omoara anual sute de mii de femei din intreaga lume. Revoltat, un specialist in sanatate publica atrage atenția ca astfel de pareri „iresponsabile”…