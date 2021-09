Stiri pe aceeasi tema

- Minaur Baia Mare a reușit in aceasta dupa amiaza sa se califice in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a caștigat partida cu Poli Iași, disputata pe Stadionul „Viorel Mateianu”. A fost 3-1, dupa un meci in care nu s-a pus problema invingatoarei, chiar daca moldovenii porneau favoriți,…

- CS Mioveni și Rapid se intalnesc astazi, de la ora 21:30, in șaisprezecimile de finala din Cupa Romaniei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. ...

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei a invins Croația cu 2-0, la debutul ei in grupa G de calificare la Campionatul Mondial din 2023. Succesul tricolorelor, antrenate de selecționerul Cristian Dulca, a fost consfințita de reușitele semnate de Laura Rus – in minutul 12 și Cristina Carp – in minutul…

- Chindia se pregatește de meciul din etapa a 9-a a campionatului, cu Farul Constanța, programat maine, 18 septembrie, de la Post-ul Chindia revine pe Ilie Oana și joaca maine cu Farul! Succes, baieți apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Victorie superba pentru LEI, in semifinala Cupei Romaniei disputata la București, 18-16 (6-0) cu Steaua, deși banatenii au jucat cu un om in minus din minutul 21. Punctele echipei timisorene au fost marcate din lovituri de pedeapsa, Vlaicu – patru, Jipa – doua. Partida disputata in Ghencea, pe o ploie…

- SCM Timisoara a plecat astazi spre București pentru semifinala Cupei Romaniei, cu Steaua. Partida va avea loc la arena Ghencea, sambata, de la ora 12.00 și va fi transmisa de TVR. „Este o semifinala pe care am gandit-o inca de la primul meci de la reluarea sezonului, cel cu Clujul. Am transferat asta…

- Chindia invinge din nou pe Dinamo, in meciul care tocmai s-a terminat la Buzau, prin reușita lui Daniel Florea, din Post-ul Chindia bifeaza prima victorie in campionat, in fața celor de la Dinamo! Daniel Florea inscrie golul de 3 puncte apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Reputatul jurnalist Gabriel Degeratu a transmis cateva randuri, acum, inainte de un nou sezon al Ligii 1, dupa ce Post-ul Performanța din ’78 – ’79 repetata de Chindia dupa mai bine de 40 de ani! Mulțumim, Gabriel Degeratu! apare prima data in Gazeta Dambovitei .