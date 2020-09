Stiri pe aceeasi tema

- J Balvin a spus ca a trecut “prin zile grele” si “foarte complicate” si a subliniat ca pandemia “nu este o gluma si nici o poveste mediatica”. Artistul a lansat un apel catre tineri, indemnandu-i sa faca tot ce tine de ei pentru a se feri de infectare. Citeste si Meghan Markle și Prințul…

- Serena Williams (38 de ani, 9 WTA) a invins-o pe conaționala Bernarda Pera (25 de ani, 60 WTA), scor 4-6, 6-4, 6-1, și s-a calificat in turul secund al turneului WTA de la Lexington, SUA. Fiecare meci al Serenei Williams are o poveste aparte. Dupa o pauza de 6 luni, americanca a fost nevoita sa munceasca…

- Dua Lipa spune ca „a fost incredibil” sa lucreze cu Madonna și Missy Elliott la remix-ul piesei ‘Levitate’. Vedeta pop in varsta de 24 de ani a spus, potrivit contactmusic.com: „Dintotdeauna am visat sa lucrez cu Madonna și Missy Elliott, iar faptul ca am avut șansa de a colabora cu amandoua in același…

- Iubirea pentru comunitatea LGBT nu este acceptata in toate țarile din lume. „Regina muzicii pop” a fost taxata dur, pentru un discurs ținut in timpul unui concert. Madonna a primit o amenda uriașa de la Guvernul rus, dupa ce a impartașit fanilor sai tot suportul pentru persoanele gay.

- Academica Clinceni, echipa aflata pe val dupa patru victorii consecutive, da azi piept cu Dinamo, echipa aflata probabil in cea mai dificila situație din istoria clubului. Tehnicianul Ilie Poenaru a vorbit despre despre meci, despre planurile sale de viitor, dar și despre oamenii care l-au inspirat…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, declara saptamana trecuta ca data de 27 iunie a fost stabilita dupa discutiile purtate cu Mitropolitul Teofan al Moldovei si episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, Damaschin, avand in vedere ca se implinesc 40 de zile de la trecerea in nefiinta a inaltului…

- Sezonul 2019/2020 va fi unul pe care fanii lui Dinamo nu-l vor uita prea curand. S-au intamplat foarte multe evenimente ce-au marcat viața echipei și a clubului pe o perioada indelungata. Dinamoviștii tocmai au aflat, cu noaptea in cap, la primele ore ale dimineții, ca testele coronavirus de ieri dimineața…

- Pacienților care sunt supuși la operații pe creier li s-a cerut sa cante la vioara sau chitara dar pana acum nu s-a auzit ca o persoana sa pregateasca masline umplute pe masa de operație, relateaza BBC.