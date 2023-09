Stiri pe aceeasi tema

- Celebra cantareața Cher este acuzata ca a angajat patru barbați sa-l rapeasca pe fiul sau, Elijah Blue Allman, dintr-un hotel din New York, unde se afla alaturi de soția lui, anul trecut, relateaza BBC. Acuzațiile oficiale au fost formulate chiar de nora artistei, Marieangela King.

- Cher a fost acuzata ca a angajat barbați care sa-i rapeasca fiul de la un hotel, unde acesta era cazat impreuna cu soția sa, anul trecut. Cei doi se aflau șa hotel incercand sa-și salveze casnicia, dupa ce au depus acele de divorț in 2021.

- Raluca Haulica este o tanara romanca care a dorit sa incerce sa iasa din tipare peste hotare. Așa a pus bazele pentru Alura, un brand de incaltaminte din piele pentru femei, iar ambiția ei cea mai mare este sa aduca o parte din productie in Romania. Iata-i povestea. Afacerea care i-a adus succesul unei…

- Acuzațiile la adresa surorii sale, au adus-o pe Ecaterina Traian in fața judecatorilor. La randul lor, aceștia i-au dat dreptate Laurei Lavric, care a primit de la sora sa daune morale de 10.000 de euro. De la ce a pornit conflictul dintre cele doua? Ecaterina Traina, acuzata ca i-a stricat imaginea…

- Compania Twitter, actuala X a lui Elon Musk, are de infruntat un nou proces. Acuzațiile sunt ca rețeaua dezvaluie datele utilizatorilor la cererea autoritaților saudite cu o rata mult mai mare decat o face in SUA, Marea Britanie și Canada și ca ajuta ca autoritațile saudite sa comita abuzuri, transmite…

- Cazul braconierilor aurului de la Roșia Montana: Cei 15 barbați trimiși in judecata scapa de acuzațiile penale Cazul braconierilor aurului de la Roșia Montana: Cei 15 barbați trimiși in judecata scapa de acuzațiile penale Cei 15 barbați trimiși in judecata pentru spalare de bani in forma continuata…

- Ruslan Rotan, antrenorul Ucrainei, se plange de condițiile in care echipa lui a calatorit in Romania, dupa „sfertul” cu Franța, de la Cluj: „Nici nu știu cum am ajuns la București. In loc sa ne recuperam, am stat inchiși intr-un hangar pe aeroport. Am facut o jumatate de zi pe drum”. Ucraina a fost…