- Celebra artista internaționala Celine Dion și-a șocat milioanele de fani cu ultima poza pe care a publicata pe Instagram. Mai slaba ca niciodata, cantareața a ajuns de nerecunoscut! Celine Dion (50) este o artista apreciata de milioane de oameni din intreaga lume. Cu o viața personala complicata, marcata…

- Nicole Cherry a trecut prin momente mai puțin placute, dupa ce prietenul ei necuvantator a ajuns de urgența pe mana medicilor.(Promotiile zilei la monitoare) Artista a vorbit deschis despre experiența cumplita de care a avut parte in urma cu ceva timp.(CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, RELAȚIE SPECIALA CU…

- Familia Regala Britanica le multumeste, public, tuturor celor care au venit la Windsor, sa le fie alaturi lui Meghan si Harry. Si nu numai lor, pentru ca britanicii, dar si monarhisti din toata lumea, au organizat multe petreceri.

- Catrinel Menghia a stralucit pe covorul rosu de la Cannes. Romanca a aparut intr-o rochie de-a dreptul spectaculoasa la proiectia filmului Yomeddine, in cadrul celebrului festival de film din sudul Frantei. Catrinel Menghia a fost invitata la festivalul de film de la Cannes, unde a avut o aparitie senzationala.…

- Monica Anghel a starnit admirația prietenilor ei virtuali cu cea mai recenta fotografie pe care a facut-o publica pe contul sau de pe o rețea de socializare. Cantareața Monica Anghel arata din ce in ce mai bine, dupa ce a slabit foarte mult in ultimul timp. In cea mai recenta imagine pe care vedeta…

- Elena Merisoreanu a fost la un pas de tragedie! Doamna muzicii populare, impreuna cu Geanina Manea, a trecut prin clipe de groaza, dupa ce masina lor a ramas fara frane, in mers, pe autostrada.

- Sambata si duminica va avea loc, la Cluj, meciul de Fed Cup dintre echipele de tenis ale Romaniei și Elveției, tara noastra fiind reprezentata de Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu și Mihaela Buzarnescu. Joi seara, cu doua zile inainte de startul intalnirii, a avut loc dineul oficial, iar fetele…