- George Niculescu, propus de PNL la conducerea ANRE, este „omul lui Virgil Popescu și are acțiuni la OMV Petrom”, spune liderul AUR, George Simion, in timpul dezbaterilor privind numirea unei noi conduceri a Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniu

- Scenariile conspiraționiste vehiculate pe rețelele de socializare au creat o adevarat isterie in spațiul virtual, iar numarul cautarilor dupa denumirea proiectului de lege au explodat in ultimele zile. Printre temerile invocate de aceste scenarii sunt acelea ca s-ar urmari "extragerea" copiilor din…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, contrazice informațiile aparute in spațiul public potrivit carora, prin Legea Prevenirii Separarii copilului de familie, copiii ar fi luați de langa familiile lor.Aceasta sustine ca, prin Legea Prevenirii Separarii copilului de familie, statul roman nu ia copiii din…

- O lege introdusa de MINISTRUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI, UDMR-istul CSEKE ATTILA și avizata favorabil, pentru Parlament, de (redam cum se scriu ei in proiectul de lege) VICEPRIM-MINISTRUL ROMANIEI, MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII, SORIN GRINDEANU, MINISTRUL INVESTIȚIILOR…

- Vin vești de ultima ora de la social-democrata aflata in fruntea Ministerului Familiei din Guvernul Ciuca. Aceasta a anunțat, marți, 7 martie, ca Legea prevenirii separarii copilului de familie a primit unda verde in Camera Superioara a Parlamentului. Gabriela Firea a transmis ca Senatul a aprobat Legea…