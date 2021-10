Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 19:00 – La Palatul Parlamentului continua audierile candidatilor propusi de USR sa formeze Cabinetul Ciolos. Ministrii nominalizati au primit avize negative pe banda rulanta. Singura exceptie a fost pana acum Catalin Drula – propus la transporturi – in cazul caruia, in comisie, nu s-a intrunit…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Mihai Gotiu, a primit marti aviz negativ din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii comisiilor de specialitate au respins nominalizarea lui Gotiu pentru portofoliul…

- Programul audierilor pentru miniștrii din cabinetul lui Dacian Cioloș a inceput la ora 10,00, candidatii avand la dispozitie, in medie, cate o ora pentru a-si expune intentiile si pentru a raspunde la intrebari. Exceptie fac Ioana Mihaila propusa pentru Ministerul Sanatatii care are alocate doua ore,…

- Iulia Popovici a primit aviz negativ, marti, pentru functia de ministru al Culturii din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului, arata Agerpres. S-au inregistrat 9 voturi 'impotriva' numirii ca ministru, 4 voturi "pentru" si 7 abtineri din partea membrilor Comisiilor pentru cultura,…

- Comisiile parlamentare audiaza miniștrii lui Cioloș, pe parcursul zilei de marți, 19 octombrie 2021. Miniștrii propuși de premierul desemnat, Dacian Cioloș, vor primi cate un aviz din partea Comisiilor. Echipa propusa de Cioloș are 18 miniștri. Cel mai important dintre ei ar urma sa fie Dan Barna. El…

- Comisiile parlamentare audiaza miniștrii lui Cioloș, pe parcursul zilei de marți, 19 octombrie 2021. Miniștrii propuși de premierul desemnat, Dacian Cioloș, vor primi cate un aviz din partea Comisiilor. Avizele emise de Comisii au caracter consultativ. Votul final, decisiv, se da maine in plenul Parlamentului.…

- Ministrii propusi de catre premierul desemnat, Dacian Ciolos, vor fi audiati astazi in comisiile parlamentare de specialitate, iar miercuri este programata sedinta plenului reunit pentru dezbaterea si votul asupra echipei si programului de guvernare. Decizia a fost luata in aseara de conducerea parlamentului.…

- In condițiile in care toate negocierile pentru formarea unei majoritați care sa susțina un guvern monocolor USR au eșuat, Dacian Cioloș continua jocul iresponsabilitații și vine cu o propunere de executiv in Parlamentul Romaniei. In fapt, Cioloș nu face altceva decat sa prelungeasca criza guvernamentala…