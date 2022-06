Chemarea sfinţeniei Ne aflam in perioada liturgica numita in calendar "dupa Rusalii". Este momentul sa reflectam asupra importantei si rolului Duhului Sfantin viata unui crestin. In timpul in care a vietuit ca om pe acest pamant, Mantuitorul a cautat sa-i invete pe ucenicii Sai tainele Imparatiei Cerurilor. De aceea Il si numeau multi ca fiindu-le "Invatator". Cand ii incurajeaza sa marturiseasca despre El "in sinagogi si la dregatori si la stapaniri", Hristos le dezvaluie o taina, anume ca"Duhul Sfant va va invata, chiar in ceasul acela, ce trebuie sa spuneti" (Luca 12, 12). Asadar, nu le zice: "Ca si pana acum,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

