Cheltuiți puțin. Va fi criză economică și se va dubla șomajul Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, afirma ca scaderea perspectivei ratingului de țara de catre agenția Fitch este un avertisment pentru parlamentari de a nu mai vota legi populiste, care atrag cheltuieli bugetare fara acoperire. O analiza a agenției financiare arata ca Romania se va confrunta cu o dublare a șomajului in acest, iar economia va scadea abrupt.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

