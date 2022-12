Stiri pe aceeasi tema

- Cargus, unul dintre cei mai mari jucatori din industria de curierat din Romania, estimeaza o creștere cu 13% a volumelor livrate in 2022, fața de anul anterior. Principalii factori care au susținut aceasta evoluție au fost captarea creșterii comerțului electronic local, parteneriatele internaționale,…

- Austria și-a menținut pana la capat opoziția fața de intrarea Romaniei in Schengen și a blocat intrarea țarii noastre in spațiul de libera circulație. La Consiliul pentru Justiție și Afaceri Interne (JAI), care a inceput joi și se desfașoara timp de doua zile la Bruxelles, reprezentantul Austriei, ministrul…

- Economiile din estul Uniunii Europene au inregistrat o incetinire in trimestrul al treilea al anului, principalii „vinovați” fiind inflația, creșterea costurilor la energie și inasprirea politicii monetare de catre bancile centrale, scrie Naftemporiki, citata de Rador. Produsul intern brut al Poloniei,…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a scazut și in octombrie, pentru a doua luna la rand. Prețul este la mai puțin de jumatate fața de acum doua luni și ajunge foarte aproape de nivelul de acum un an. In octombrie 2022, prețul mediu de inchidere al pieței pentru ziua urmatoare (PZU)…

- Rusia a intensificat exporturile maritime de petrol Ural catre Asia la 50- din total, in perioada 1-20 octombrie, inainte de intrarea in vigoare, in decembrie, a embargoului UE asupra petrolului si produselor petroliere, potrivit traderilor si datelor Refinitiv Eikon, transmite Reuters. Tarile UE, care…

- In stațiile de alimentare din țara carburanții s-au scumpit din nou. Prețul benzinei era, vineri dimineața, aproape de pragul de 7 lei, iar motorina a depașit 8,5 lei/l.Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 4.5%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa…

- Romania, Polonia și celelalte țari de pe flancul estic al NATO considera atacurile rusești asupra orașelor din Ucraina drept crime de razboi, relateaza Reuters. Intr-o declaratie difuzata de presedintia poloneza, liderii celor 11 state – membrele formatului „Bucuresti 9” (Bulgaria, Republica Ceha, Estonia,…

- Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu Jiu verniseaza joi, de la ora 10.00, expoziția de fotografie „Razboiul Rece”. Evenimentul se va desfașura la sediul Universitații din Complexul Debarcader. Expoziția „Razboiul Rece” este o invitație de a calatori in trecut, in realitatea conflictului, care,…