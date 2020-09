Cheltuielile salariale au crescut în trimestrul al doilea din cauza COVID-19 Costul orei de munca a crescut in al doilea trimestru al anului fața de primul trimestru cu 11,5%, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS). Creșterea a fost de 16% comparativ cu același trimestru din 2019, iar majorarea este determinata de intreruperea activitații de catre pandemie, care a redus numarul orelor din perioada martie-iunie 2020. In trimestrul II 2020 comparativ cu trimestrul l 2020, costul orar al forței de munca (in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) a crescut in toate activitațile economice comparativ cu trimestrul precedent. “Aceste creșteri au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In trimestrul II 2020, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de crestere de 11,47% fata de trimestrul precedent si de 16,11% fata de acelasi trimestru al anului anterior, determinata in principal de intreruperea activitatii in contextul…

- Costul orar al fortei de munca in trimestru II al anului a inregistrat o rata de crestere de 11,47% fata de trimestrul I si de 16,11% fata de acelasi trimestru din 2019. Creșterea este determinata in principal de intreruperea activitatii in contextul Covid-19, potrivit Institutului National de Statistica…

- Costul orar al fortei de munca in al doilea trimestru al anului a inregistrat o rata de crestere de 11,47% fata de trimestrul precedent si de 16,11% fata de acelasi trimestru al anului anterior, determinata in principal de intreruperea activitatii in contextul Covid-19, potrivit unui comunicat al…

- Pandemia a scumpit forța de munca in Romania. Costul cu angajații raportat la timpul lucrat a crescut masiv, pe fondul șomajului tehnic Costul orar al fortei de munca in al doilea trimestru al anului a inregistrat o crestere de 11,47% fata de trimestrul precedent si de 16,11% fata de anul anterior,…

- Angajatii din sectorul HoReCA au protestat miercuri, intre orele 17:00 si 18:00, la locul de munca fata de felul in care Guvernul trateaza combaterea pandemiei in domeniul Hoteluri, Restaurante si Cafenele. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Acestia au oprit lucrul timp de o ora si au iesit…

- Numarul locurilor de munca vacante a scazut la 34.200, in pandemie. Domeniile care au in continuare deficit de angajați Numarul locurilor de munca vacante a fost de 34.200 in al doilea trimestrul din 2020, in scadere cu 7.600 fata de trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Media salariului net din luna iunie a fost, potrivit datelor transmise marți de Institutul Național de Statistica, de 3.298 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 119 lei (+3,7%). Ca de obicei, salariile cele mai ridicate au fost in IT&C, topul fiind continuat de activitațile de editare și de cele…

- Cresterea in ritm anual a economiei in primul trimestru al acestui an, de 2,4% pe serie bruta si 2,7% pe serie ajustata sezonier, s-a datorat, in principal, cheltuielii pentru consumul final al gospodariilor populatiei, al carei volum s-a majorat cu 3,8%, contribuind cu 2,5% la cresterea PIB, potrivit…