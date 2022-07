Cheltuielile românilor cresc accelerat Cheltuielile populatiei se apropie mult de nivelul veniturilor si restrang posibilitatile de economisire sau de investitii ale familiilor. Potrivit datelor publicate astazi de Institutul National de Statistica, cheltuielile unei gospodarii au ajuns la aproape 86 la suta din venituri. Banii se duc mai ales pe alimente, iar pentru investitii romanii aloca in medie NU mai [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

