Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi copii, de 12 ani, respectiv 14 ani, care au cazut duminica in zona rezervatiei Rapa Rosie cu un ATV de la zeci de metri inaltime, suferind multiple traumatisme, sunt frati si sunt din Alba Iulia, potrivit Politiei, care a intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Fii…

- Consiliul Municipal din Barcelona a acordat licenta pentru lucrarile de modernizare a stadionului Camp Nou, pe care clubul FC Barcelona intentioneaza sa le inceapa in luna iunie, dupa incheierea actualului sezon, informeaza agentia EFE, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Guvernul adopta, in sedinta de vineri, o HG prin care persoanele fizice din Romania care gazduiesc refugiati din Ucraina sa poata deconta cheltuielile de masa si cazare. Pentru plata acestor sume se vor aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Corpul unui barbat a fost gasit plutind, joi, intr-un lac pe Aleea Manastirii din Targoviste, iar Politia a demarat cercetarile pentru a stabili ce s-a intamplat, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un echipaj al politiei de frontiera a descoperit corpul unui barbat in albia raului transfrontalier Tisa, a informat, miercuri seara, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, Iulia Stan, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Lituania si-a majorat joi cheltuielile pentru aparare din acest an la 2,52% din PIB, in urma invaziei ruse din Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- In inregistrarea video transmisa pentru inscrierea in etapa online a Concursului International "George Enescu" vor fi permise taieturi intre lucrarile prezentate de concurenti, nefiind insa permise taieturi intre partile aceleiasi lucrari, anunta organizatorii. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Caldura in apartamente, poluarea și taficul rutier infernal sunt probleme reale de care se lovesc bucureștenii! Insa Nicușor Dan are și alte prioritați, de exemplu in sectorul cultural. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…