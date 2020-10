Cheltuielile NATO cresc al saselea an consecutiv in 2020. O trerime din membri ating obiectivul alocarii a 2% din PIB Cheltuielile statelor europene membre NATO si ale Canadei in domeniul Aprarii cresc al saselea an consecutiv in 2020 - iar o trime dintre statele membre ating obiectivul alocarii a 2% din PIB, inclusiv Romania (2,38% din PIB), a anuntat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice Jens Stoltenberg, relateaza AFP.



"Anul acesta va fi al saselea an consecutiv de crestere a cheltuielilor militare ale aliatilor europeni si Canadei, o crestere reala de 4,3%. Ne asteptam ca aceasta tendinta sa continue", a anuntat Stoltenberg intr-o conferinta de presa, cu o zi inaintea unei reuniuni… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul pandemiei de coronavirus, valoarea importurilor de masti in Uniunea Europeana a crescut cu 1.800% de la 800 milioane de euro pana la 14 miliarde de euro, in primele sase luni ale acestui an, prin comparatie cu perioada similara a anului trecut. Potrivit datelor Eurostat, tarile…

- Mai mulți cercetatori italieni susțin ca printre posibilele cauze ale imbolnavirii cu COVID-19 a muncitorilor in fabricile care prelucreaza carne se numara frigul și umiditatea, care scad imunitatea, dar și emisiile de amoniac care se degaja in timpul prelucrarii carnii. In lume, sunt peste 200 de focare…

- Bogdan Aurescu despre votul prin corespondența la alegerile parlamentare Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. Premierul Ludovic Orban recomanda MAE sa-i informeze din timp pe românii din diaspora asupra modului în care pot vota la alegerile parlamentare. Preferabil ar fi, spune…

- Ceremonia organizata cu ocazia sarbatoririi a cinci ani de la infiintarea Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) va avea loc vineri, 4 septembrie, incepand cu ora 10.30, la sediul comandamentului din Bucuresti, in prezenta sefului Statului Major al Apararii, general-locotenent…

- Franta, Marea Britanie si Germania nu sustin initiativa SUA la ONU prin care Washingtonul a solicitat reimpunerea sanctiunilor internationale la adresa Iranului, acuzate de incalcarea acordului nuclear din 2015, potrivit unui comunicat publicat joi de Paris, Berlin si Londra, transmite AFP. SUA doresc…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca doreste sa organizeze summitul G7 dupa alegerile prezidentiale din Statele Unite din noiembrie, reafirmandu-si de asemenea intentia de a include si alti lideri, relateaza marti France Presse, potrivit Agerpres."Sunt mult mai inclinat sa…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca a cerut ca Summitul G7 sa fie amanat pana dupa alegerile prezidențiale americane din noiembrie, pe fondul ingrijorarilor cu privire la pandemia de coronavirus, potrivit CNN . „Inclin spre a avea summitul candva dupa alegeri (alegerile prezidențiale din SUA…

- Sustinerea pentru raspunsurile guvernelor la criza noului coronavirus se erodeaza in mai multe tari precum Regatul Unit, Statele Unite ale Americii sau Japonia, potrivit unui studiu international publicat sambata de cabinetul KekstCNC, relateaza AFP potrivit Agerpres. Studiul efectuat in sase tari…