- Cheltuielile militare ale Rusiei s-au diminuat in 2017, potrivit unui raport al Institutului International de Cercetare asupra Pacii de la Stockholm (SIPRI) facut public miercuri, o premiera in ultimii 20 de ani, din cauza sanctiunilor economice impuse tarii, relateaza AFP. Rusia, care…

- China intentioneaza sa organizeze exercitii militare cu munitie reala in Stramtoarea Taiwan, in contextul tensiunilor generate de intensificarea sustinerii acordate de Statele Unite Administratiei de la Taipei.

- Intr-o epoca in care autocrația și corupția au pornit in marș, UE proclama cu mandrie ca ea apara democrația și statul de drept. Dar, in vreme ce mai toți cei 28 de membri ai blocului se pot lauda cu același lucru fara a roși, un putregai antidemocratic s-a instalat la periferia lui. Daca nu va fi tratata,…

- Inasprirea sanctiunilor este o forma de grandomanie: liderii devin duri, trecand la actiuni in forta si decisive. Dar, in general, crudul adevar este acela ca sanctiunile nu sunt eficiente. S-ar putea ca sanctiunile sa reduca o aprovizionare, dar ele nu reduc cererea. Or, asta duce la ascensiunea altor…

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters.

- Coreea de Sud si Statele Unite vor sa reduca amploarea exercitiilor lor militare anuale comune, data fiind deschiderea diplomatica in relatia cu Phenianului, a relatat vineri agentia de presa sud-coreeana Yonhap, preluata de AFP, scrie agerpres.ro. Manevrele, numite Key Resolve si Foal Eagle,…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat joi ca membrii aliantei si-au marit cheltuielile militare in 2017 pentru al treilea an consecutiv, pe fondul plangerilor presedintelui Trump ca numai cativa dintre cei 29 de aliati isi indeplinesc promisiunile. Per total, tarile NATO - exclusiv…