Cheltuielile militare ale Rusiei arată că ”Marele Urs” este pus pe război total Cheltuielile pentru aparare ale Rusiei vor reprezenta in 2024 aproape o treime din cheltuielile bugetare totale, arata proiectele de planuri ale guvernului, pe masura ce Moscova reorienteaza tot mai multe resurse pentru a continua razboiul sau in Ucraina, transmite Reuters. Rusia intentioneaza, de asemenea, sa creasca imprumuturile de stat pentru a ajuta la finantarea a ceea ce numeste ”operatiune militara speciala” in Ucraina, in urmatorii ani, si mizeaza pe o revenire a veniturilor din petrol si gaze la nivelurile anterioare invaziei, pentru a face acest lucru. Cheltuielile in cadrul sectiunii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

