Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea cumparaturilor pentru Ziua Indragostiților (14 februarie) a crescut cu 180% in ultimii 10 ani, la nivel global In Romania, valoarea cumparaturilor a crescut cu 411% in ultimii 10 ani 51% dintre romani vor cumpara cadouri online in acest an 60% dintre romani vor opta pentru magazinele locale,…

- Anul 2020 a fost cel mai dificil an și mai imprevizibil pentru piața auto. In Romania, traficul in showroom-urile de mașini noi a scazut puternic, unii romani fiind mai interesați de ofertele platformelor de vanzari online, care in anumite condiții...

- Investitorii mizeaza pe imbunatatirea perspectivei economice, odata cu inceperea vaccinarilor pentru Covod-19 si cu distribuirea masurilor de stimulare monetare si fiscale fara precedent, care vor sustine cresterea economiei globale si a preturilor activelor in 2021. Cu toate acestea, investitorii se…

- Romanii ocupa ultimul loc in Europa la cumparaturi online, in timp de danezii sunt in capul listei. Romania este de asemenea la coada clasamentului, doar deasupra Germaniei, cand vine vorba de folosirea instrumentelor digitale de plata. Marea Britanie este lidera in materie de plați digitale. Cand vine…

- Pentru urmatoarele saptamani, esentiale pentru sezonul cumparaturilor de sarbatori, traficul din magazine ar putea scadea cu 22--25- fata de anul trecut, potrivit unor estimari anterioare ale Sensormatic Solutions. Cumparatorii au cheltuit 9 miliarde de dolari pe internet, in a doua zi dupa Thanksgiving,…

- Pentru urmatoarele saptamani, esentiale pentru sezonul cumparaturilor de sarbatori, traficul din magazine ar putea scadea cu 22%-25% fata de anul trecut, potrivit unor estimari anterioare ale Sensormatic Solutions. Cumparatorii au cheltuit 9 miliarde de dolari pe internet, in a doua zi dupa Thanksgiving,…

- Pe fondul blocajelor provocate de coronavirus si distantarea sociala, proliferarea aplicatiilor mobile si a canalelor online s-a dovedit a fi esentiala pentru functionarea societatii, conform unui comunicat de presa. Achizitiile online in plina expansiune si platile cotactless au adus vanzarile e-commerce…

- PentruAnimale.ro , cel mai mare petshop online cu capital 100% romanesc, a inregistrat in campania de Black Friday din acest an vanzari de 12 ori mari fața de o zi obișnuita. Comparativ cu evenimentul de reduceri din 2019, PentruAnimale.ro a primit de 2,5 ori mai multe comenzi anul acesta de Black Friday.…