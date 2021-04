Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile globale totale pentru vaccinuri COVID-19 sunt prognozate sa ajunga la 157 miliarde de dolari pana in 2025, stimulate de programele de vaccinare in masa care sunt in derulare si rapelurile care ar urma sa fie facute odata la doi ani, arata un raport publicat joi de firma americana de consultanta…

- Cheltuielile globale totale pentru vaccinuri COVID-19 sunt prognozate sa ajunga la 157 miliarde de dolari pana in 2025, stimulate de programele de vaccinare in masa care sunt in derulare si rapelurile care ar urma sa fie facute odata la doi ani, arata un raport publicat joi de

- Cheltuielile pentru achiziția de vaccinuri anti COVID-19 vor ajunge la 157 miliarde de dolari pana in 2025 datorita programelor naționale de imunzare și a rapelurilor care vor fi administrate la un interval de...

- Cheltuielile militare globale au continuat sa creasca in 2020, in pofida pandemiei de COVID-19, ajungand la aproape 2.000 miliarde de dolari, potrivit unui raport al Institutului International de Cercetare a Pacii din Stockholm (SIPRI) publicat luni, informeaza AFP. Anul trecut, cheltuielile…

- "Rezultatul EBITDA pe intreg anul 2020 a atins 2,05 miliarde dolari, depasind cea mai recenta tinta orientativa post-COVID (de aproximativ 1,9 miliarde dolari), dar a scazut cu 16% fata de anul precedent, pe fondul pandemiei si al crizei economice. Tinta orientativa pentru rezultatul EBITDA este de…

- In pofida mediului de afaceri dificil, directorul general Bernard Looney a declarat ca tranzitia companiei spre un viitor mai ecologic va continua. BP intentioneaza sa isi majoreze capacitatea de generare a energiei regenerabile la 50 de GWi pana in 2030, de la 3,3 GW in prezent, in timp ce va reduce…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc. a prognozat marti ca in acest an va inregistra vanzari in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari de pe urma vaccinului COVID-19, pe care l-a dezvoltat in parteneriat cu firma germana BioNTech, si totodata si-a imbunatatit estimarile

- Grupul farmaceutic american Pfizer a prognozat ca in acest an va inregistra vanzari in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari de pe urma vaccinului anti-COVID-19, dezvoltat in parteneriat cu firma germana BioNTech, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.In total, Pfizer estimeaza in 2021 venituri…