Cheltuielile globale pentru inarmare sunt pe val: cea mai mare crestere din ultimii 10 ani

- Cheltuielile militare mondiale au inregistrat in 2019 cea mai mare crestere din ultimii zece ani, arata un raport prezentat vineri de Institutul International de Studii Strategice (IISS) in deschiderea conferintei de la Munchen. Conform studiului preluat de AFP, totalul a fost cu 4% mai ridicat decat…

- Consumatorii vor cheltui aproximativ 1,05 trilioane de euro la nivel global pe bunurile de folosința indelungata, o creștere cu 2,5% fața de anul trecut, potrivit estimarilor GFK prezentate in cadrul evenimentului CES 2020 din Las Vegas. In 2020, GFK estimeaza ca sectorul Telecomunicații va reprezenta…

- Cheltuielile globale cu publicitatea pe televizor au scazut cu aproape 4% in 2019, cel mai mare declin inregistrat dupa criza economica din 2009, acesta fiind un nou semn ca industria de publicitate se indreapta in directia in care se duc privitorii, adica spre Internet, transmite Bloomberg, potrivit…

- Defrisarile din padurea tropicala amazoniana din Brazilia au depasit pragul de 10.000 de kilometri patrati pentru prima data din 2008 in perioada august 2018 - iulie 2019, in crestere cu 43% fata de ultimele 12 luni, conform cifrelor oficiale actualizate, citate de AFP. Aceste date arata o crestere…

- Liderii la nivel mondial din piata imobiliara manifesta optimism cu privire la evolutia domeniului cladirilor comerciale in anul care urmeaza, chiar si in contextul cresterii volatilitatii in economie, conform studiului Deloitte 2020 Commercial Real Estate Outlook, care arata ca 76% dintre participantii…

- O noua suspiciune de pesta porcina africana (PPA) a fost inregistrata, in noaptea de vineri spre sambata, la Golesti, in apropierea celui mai mare combinat de crestere a porcinelor din judet, potrivit reprezentantilor Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vrancea.…