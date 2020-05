Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile Germaniei pentru aparare par sa se apropie de tinta stabilita de Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), de 2% din Produsul Intern Brut (PIB), partial ca rezultat al pandemiei de coronavirus, informeaza miercuri cotidianul Rheinische Post, preluat de dpa, noteaza Agerpres.…

- Brazilia a depasit marti Germania la numarul de cazuri de infectari cu noul coronavirus, in timp ce presedintele Jair Bolsonaro doreste redeschiderea salilor de sport si a saloanelor de infrumusetare, chiar daca tara sa devine un nou punct fierbinte al pandemiei, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Cazurile…

- Fortele armate ale Germaniei au inceput sa retraga o parte din militarii desfasurati in Irak pe fondul pandemiei de coronavirus, transmite duminica dpa. Comandamentul Operatiunilor Bundeswehr a dezvaluit duminica modificarile in desfasurarea de trupe in fata Comisiei de Aparare a Parlamentului…

- Ministrul german de externe Heiko Maas face apel la solidaritate internationala in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza miercuri dpa. "Eforturile nationale care ni se cer tuturor acum nu trebuie sa conduca la o spirala a egoului national", a afirmat Maas pentru dpa inaintea unei intrevederi…

- Bilantul epidemiei noului coronavirus in Germania este de 13.957 decazuri confirmate si de 31 de decese, a anuntat vineri Institutul Robert Koch, autoritatea federala germana in domeniul sanatasii, relateaza Reuters potrivit news.ro.Potrivit institutului, 2.958 de noi cazuri confirmate de…

- Germania suspenda programul cu Turcia pentru preluarea de refugiati sirieni, ca urmare a inchiderii frontierelor externe ale UE decisa de liderii europeni in vederea prevenirii extinderii pandemiei de coronavirus, dar solicitantii de azil nu sunt respinsi la frontierele externe ale UE, a anuntat…

- Ministerul de Externe de la Chișinau a venit cu unele precizari in contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit reprezentanților MAEIE, misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova au efectuat demersuri oficiale in adresa mai multor state pentru a oferi asistența necesara

- Durata creditului va fi extinsa in concordanța, pentru a pastra același nivel pentru ratele lunare, au adaugat reprezentanții bancii. ”Pentru clienții persoane fizice care resimt un impact direct și de durata prin circumstanțe ca pierderea locului de munca sau probleme grave de sanatate, vom proceda…