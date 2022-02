V. Stoica Se spune ca in spatele unui barbat de succes se afla o femeie puternica. Dar știți ce se afla in spatele unor licitații importante organizate de Consiliul Județean Prahova? Cheltuieli impresionante pentru experți cooptați in comisiile constituite in instituție pentru evaluarea ofertelor și desemnarea caștigatorilor in cadrul procedurilor de achiziție! Deocamdata, astazi vom da trei exemple de cumparare directa a serviciilor de consultanța pentru achiziții publice. Intamplator, in toate cele trei proceduri de cumparare directa, Consiliul Județean Prahova a acceptat oferta unei singure…