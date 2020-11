Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care permite decontarea tratamentului pe toata durata vietii victimelor de la Colectiv. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta…

- Daca in urma cu un an Guvernul Dancila lasase in Executiv 3,143 de angajați. De altfel, la sfarșitul lunii august 2020, numarul acestora crescuse la 4,394, potrivit ultimelor date publicate de Ministerul Finanțelor. Astfel, in doar 10 luni, liberalii au aglomerat schema cu 1,251 de posturi. Pe…

- Proiect de Lege abroga legea 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite si modifica ordonanta Guvernului 21/1992 privind protectia consumatorilor. Prin urmare, „se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii,…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, un proiect de lege prin care este interzisa comercializarea produselor care nu indeplinesc conditiile stabilite prin lege sau a caror provenienta nu este dovedita. Amenzile prevazute pentru incalcarea prevederilor legale sunt intre 2.000 si 20.000 de…

- Experții Consiliului Național al Intreprinderilor private Mici și Mijlocii din Romania au identificat trei mari probleme in aplicarea Ordonanței de Urgența 130/31.07 2020 care prevede sprijin pentru IMM-uri in vederea depașirii crizei economice generate de pandemie. Astfel, specialiștii au identificat…

- Guvernul a aprobat un proiect de OUG privind alocarea a 175 milioane de euro, din fonduri europene, pentru cumpararea de tablete, pentru dezinfectanți și pentru containere sanitare care sa fie folosite de școli cu toalete in curte, scrie Hotnews.Din cei 175 milioane de euro, 100 de milioane de euro…

- In ciuda faptului ca media cheltuielilor pe tara pentru o persoana carantinata a fost putin peste 3.000 de lei, au existat doua unitati administrativ teritoriale care au avut costuri aproape duble. Vorbim de unitati din Bucuresti si Brasov, cheltuielile ridicandu-se la 5.462 de lei, respectiv 5.389…