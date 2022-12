Cheltuielile de consum din SUA au crescut în octombrie, iar inflaţia s-a moderat, dând economiei un impuls puternic Piata muncii, celalalt pilon de sprijin al economiei, continua sa dea dovada de rezistenta. Numarul americanilor care au depus cereri noi pentru indemnizatii de somaj a scazut saptamana trecuta, aproape anuland saltul de saptamana precedenta, care ridicase cererile la un nivel maxim al ultimelor trei luni, au aratat joi alte date. Perspectivele sunt, totusi, intunecate de stirile ca activitatea de productie s-a contractat in noiembrie pentru prima data in ultimii doi ani si jumatate, fabricile raportand o scadere a cererii. Totusi, economistii raman de un optimism prudent ca o recesiune anticipata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania, cea mai mare economie europeana, a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul trei din 2022, sprijinita de cheltuielile de consum. In termeni ajustati sezonier, PIB-ul Germaniei a crescut cu 0,4% in trimestrul trei din 2022, comparativ cu precedentele trei luni (cind s-a inregistrat…

- Activitatea economica va atinge probabil o dinamica mai ridicata in 2022 decat se anticipa anterior, dar exclusiv ca efect al evolutiei peste asteptari din semestrul I, iar cresterea ei va decelera puternic in 2023 si se va revigora doar usor in 2024, potrivit minutei sedintei de politica monetara a…

- Comisia Europeana a imbunatatit estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 3,9% cat anticipa in iulie pana la 5,8%, conform previziunilor economice de toamna, publicate vineri. Dupa un an solid 2022, economia Romaniei ar urma sa incetineasca, cu un avans de aproximativ 2% in…

- Interesul pentru plasamentele riscante a dus, de asemenea, randamentul titlurilor de referinta ale Trezoreriei la cel mai redus nivel din ultimele cinci saptamani, in timp ce dolarul a scazut. Indicele preturilor de consum (IPC) a aratat ca preturile platite de consumatorii urbani din SUA pentru un…

- Aceasta dinamica este alimentata de o crestere a preturilor energiei, din nou, domeniu in care inflatia atinge 41,9%, ”cel mai mare nivel anual”. Produsele alimentare s-au scumpit cu 13,1% in decurs de un an. In decurs de un an, bunurile industriale – excluzand energia – s-au scumpit cu 6%, iar serviciile…

- Disponibilizarile vor fi anuntate inca din aceasta luna, iar unele dintre diviziile Intel, inclusiv grupul de vanzari si marketing, ar putea vedea reduceri care vor afecta aproximativ 20% din personal. In iulie, compania avea 113.700 de angajati. Intel a refuzat sa comenteze cu privire la reducerea…

- Atat OPEC, cat si Departamentul de Energie al SUA si-au redus previziunile referitoare la cerere. Saptamana trecuta, OPEC, si aliatii sai, inclusiv Rusia, au convenit sa reduca oferta cu 2 milioane de barili pe zi (bpd). Contractele futures pentru titeiul Brent au pierdut 2,18 dolari, sau 2,3%, pana…

- Inflatia din Regatul Unit a scazut usor in august, dar la nivelul de 9,9% in termeni anuali a ramas cu mult peste tinta de 2% a bancii. Energia si alimentele au inregistrat cele mai mari cresteri de preturi, dar inflatia de baza, care exclude aceste componente, este inca la 6,3% pe o baza anuala. BOE…