Stiri pe aceeasi tema

- Indicele preturilor de consum (IPC) ▪ Preturile de consum in luna august 2021 comparativ cu luna iulie 2021 au crescut cu 0,2%, potrivit INS. ▪ Rata inflatiei de la inceputul anului (august 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 4,7%. ▪ Rata anuala a inflatiei in luna august 2021 comparativ cu luna…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 5,3% in luna august 2021, de la 5% in iulie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,92%, marfurile alimentare cu 2,7%, iar serviciile cu 2,97%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Conform INS, preturile de…

- Indicele pan-european STOXX 600 a scazut cu 0,6%, marcand cel mai declin din ultimele doua saptamani dupa ce datele au aratat ca economia SUA a creat in august cele mai putine locuri de munca din ultimele sapte luni. De asemenea, actiunile globale au scazut dupa publicarea datelor respective. Componenta…

- Actiunile au atins miercuri niveluri record la nivel global, dupa date sub asteptari referitoare la cresterea preturilor de consum din Statele Unite in luna iulie, care au atenuat temerile ca Rezerva Federala (Fed) va semnala foarte curand o reducere a achizitiilor de obligatiuni pentru stimularea…

- “Balanta riscurilor la adresa traiectoriei inflatiei, in opinia noastra, este inclinata in sus, posibil persistenta a dezechilibrului intre cererea crescuta si oferta insuficinta la anumite categorii de produse. (…) Exista factori care imping preturile in sus. Dupa acest varf, care este deja in prezent,…

- Banca Nationala a Romaniei a majorat la 5,6% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si la 3,4% pentru sfarsitul anului viitor, conform unei prezentari realizate luni de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. “Dupa acest varf care este deja in prezent, il avem aici dupa noi,…

- In ianuarie anul trecut, BCE a efectuat prima revizuire a politicii sale din 2003, dar implementarea masurii a fost amanata din cauza pandemiei de Covid-19. Ideea a fost de a analiza cum sa fie adaptate politicile si instrumentele bancii centrale pentru a indeplini principalul obiectiv al institutiei,…